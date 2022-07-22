Ноа Лайлс побил рекорд США в беге на 200 м, продержавшийся 26 лет. Быстрее за всю историю бегали только Болт и Блэйк

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Американский спринтер Ноа Лайлс победил на дистанции 200 м на чемпионате мира в Юджине.

В финале Лайлс пробежал за 19,31, показав четвертый результат в истории и оказавшись в топ-3 спринтеров. Быстрее бегали только рекордсмен мира Усэйн Болт (19,19 и 19,30) и ямайский бегун Йохан Блэйк (19,26).

Лайлс побил рекорд США, установленный Майклом Джонсоном в Атланте-1996 (19,32).

Для Лайлса это третье золото чемпионатов мира в карьере, на ЧМ-2019 он выиграл 200 м и эстафету 4х100 м. На Играх-2020 в Токио американец взял бронзу.

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