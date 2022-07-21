Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Лайлс, Найтон, Фрейзер-Прайс, Томпсон-Хера, Джексон поборются за медали

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22 июля на чемпионате мира по легкой атлетике в американском Юджине будут разыграны три комплекта наград.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2022

Юджин, США

22 июля

Финалы

200 м, женщины

5:35

Фавориты: Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, Элейн Томпсон-Хера, Шерика Джексон (все – Ямайка), Дина Эшер-Смит (Великобритания), Тамара Кларк (США)

200 м, мужчины

5:50

Фавориты: Ноа Лайлс, Эррион Найтон, Кеннет Беднарек (все – США), Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго), Александер Огандо (Доминиканская Республика)

Спортивная ходьба, 35 км, женщины

16:15

Фавориты: 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Расписание финалов чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в Юджине

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