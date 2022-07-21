Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Лайлс, Найтон, Фрейзер-Прайс, Томпсон-Хера, Джексон поборются за медали

22 июля на чемпионате мира по легкой атлетике в американском Юджине будут разыграны три комплекта наград.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2022
Юджин, США
22 июля
Финалы
200 м, женщины
5:35
Фавориты: Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, Элейн Томпсон-Хера, Шерика Джексон (все – Ямайка), Дина Эшер-Смит (Великобритания), Тамара Кларк (США)
200 м, мужчины
5:50
Фавориты: Ноа Лайлс, Эррион Найтон, Кеннет Беднарек (все – США), Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго), Александер Огандо (Доминиканская Республика)
Спортивная ходьба, 35 км, женщины
16:15
Фавориты:
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Расписание финалов чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в Юджине