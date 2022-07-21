«Барса» получит 200 млн евро на трансферы после передачи еще 15% телеправ

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«Барселона» получит 200 млн евро на трансферы после активации второго экономического рычага.

Сегодня Эдуард Ромеу, директор «Барсы» по экономическим вопросам, встречался с представителями компании Sixth Street, чтобы достичь окончательной договоренности о продаже 15% аудивизуальных прав.

Ромеу сообщил журналисту Виктору Наварро, что, как ожидает президент «Барсы» Жоан Лапорта, в результате этой сделки клуб получит около 300 млн евро. В связи с этим у каталонского клуба появится возможность вложить еще в 200 млн евро в трансферы – помимо тех новичков, что уже присоединились к команде.

Однако эта операция все еще не даст «Барсе» возможность зарегистрировать новых футболистов. Чтобы это произошло, клубу придется активировать третий и четвертый экономический рычаги. Третьим рычагом станет продажа 49% прав на Barça Studios (фирмы, занимающейся созданием творческих продуктов для клуба).

Ранее каталонцы за 207,5 млн евро уже продали фонду Sixth Street 10% аудиовизуальных прав на 25 лет. В результате так называемой активации второго экономического рычага, направленного на укрепление финансового положения клуба, «Барселона» избавится от задолженности, изначально составлявшей примерно 550 млн евро.

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