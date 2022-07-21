«Пиняев сказал, что назначат операцию, примерно через полгода вернется». Футболистка «Чертаново» о пневмотораксе хавбека «Крыльев»

Футболистка Дарья Новик сообщила о сроках восстановления .

У хавбека диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс.

– Мы знакомы, и буквально сегодня утром я спрашивала, как у него дела. Он сказал, что пока будет в больнице, ему назначат операцию, и примерно через полгода он вернется.

Думаю, что с врачами у него постоянный контакт, он контактирует со всеми, кто там есть, плюс-минус какие-то сроки ему говорили.

– В каком он состоянии?

– Жить можно со всем, играть Сергей будет, безусловно. Знаю, что он вернется еще сильнее, – сказала Новик в эфире «Матч Премьер».

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