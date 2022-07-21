Джеймс Харден подписал контракт с «Филадельфией», 68,6 млн на два года

Защитник Джеймс Харден продолжит карьеру в «Филадельфии». Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, игрок подписал двухлетнее соглашение на 68,6 млн долларов (33 млн в следующем сезоне и 35,6 в сезоне-23/34). В контракте предусмотрена опция игрока, благодаря чему он может вновь стать неограниченно свободным агентом следующим летом.

Харден перешел в «Филадельфию» из «Нетс» по ходу прошлого сезона в результате обмена с участием Бена Симмонса. В составе «76-х» он набирал в среднем 21,0 очка, 10,5 передачи и 7,1 подбора при 40% с игры и 33% из-за дуги и не помог команде пройти второй раунд плей-офф.

Этим летом Харден отказался от опции продления контракта на сезон-2022/23 стоимостью 47,3 миллиона долларов. Это решение позволило «Сиксерс» договориться о подписании Пи Джей Такера, Дэньюэла Хауза и Тревелина Куина.

Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?