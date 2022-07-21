Уткин о каминг-ауте Касаткиной: «Кто с кем спит – личное дело каждого. Это вопрос не морали, а свободы личности»

высказался о каминг-ауте российской теннисистки .

«Выдающееся событие произошло на неделе в теннисе. Даша Касаткина, первая ракетка России, сделала каминг-аут и сообщила, что она давно живет с девушкой (надеюсь, она согласовала с ней выступление). И девушку вы эту тоже знаете – это фигуристка Наталья Забияко, которая неоднократно представляла Россию на международных соревнованиях. И что тут началось!

Я вам объясню, почему я на стороне Даши во всех смыслах, у меня на это есть ровно две причины. Во-первых, разумеется, дело совершенно не в том, кто с кем спит, и вообще государству и посторонним не дело смотреть в чужую постель – это личное дело каждого человека. И касается это отнюдь не вопросов морали, а всего всего лишь одного, на мой взгляд, более важного вопроса – вопроса свободы личности.

И во-вторых и в главных. Сколько я уже читал комментов, в том числе у себя в телеграм-канале – а нечего об этом рассказывать, зачем выпячивать наружу? Друзья мои, вот скажите, если у вас есть инстаграм, сеть признана экстремистской в России, или другая социальная сеть, и вот вы женитесь – вы разве не выкладываете сразу же фотографии со свадьбы? А если у вас нет аккаунтов, разве вы не делаете специальный альбом или, может быть, даже фильм об этой свадьбе и потом довольно-таки навязчиво показываете своим друзьям, которым это, может быть, не особенно-то и интересно.

А почему девушка, если у нее возлюбленный не мужчина, а девушка, должна отказывать себе в удовольствии рассказать, кого она любит? Вот просто представьте, что вас навсегда лиши возможности рассказывать о тех, кого вы любите. Как вы будете себя чувствовать в этой ситуации? Это что, выпячивание?

Кстати, отчасти и выпячивание. В хоккее есть традиция – если у хоккеиста все в порядке, у его жены каждый год новая бывает шуба. А что это такое как не демонстрация объекта своей любви? Смотрите, какая у меня прекрасная она. А тут, оказывается, кому-то запрещается говорить о том, кого он любит.

Я, принадлежа к довольно традиционным ориентациям во многих вопросах, в том числе и сексуальных, я бы не взял на себя такую ответственность – никогда не рассказывать о том, кого я люблю. Я не считаю это выпячиванием», – сказал Уткин.

Каминг-аут Касаткиной: есть девушка (фигуристка Забияко), не верит в будущее ЛГБТ в России

Дарья Касаткина 💜 Наталья Забияко. Это наша фигуристка, которая после Олимпиады не каталась 3 года, а теперь уехала в Канаду