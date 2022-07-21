Олег Матыцин: «Лишать права на участие в Олимпийских играх, считаю, будет преступлением. Политика построения, а не сжигания мостов должна превалировать»

Министр спорта РФ Олег Матыцин сравнил возможное отстранение России от Олимпийских игр с преступлением.

«Мы не раз говорили, и это подтверждают представители других стран и федераций, что без России развитие мирового спорта невозможно.

И лишать права на участие в Олимпийских играх, я считаю, это будет преступлением и приведет к еще большему разладу внутри олимпийского движения. Никто из известных российских спортсменов не изъявлял желания менять гражданство», – сказал Матыцин.

«Видим заинтересованность наших партнеров и осторожный интерес международных федераций. Сегодня пришла информация, что федерация виндсерфинга допускает наших спортсменов. Политика построения, а не сжигания мостов должна превалировать.

Как говорит наш президент, мы не уходим в самоизоляцию и готовы сотрудничать со всеми странами, которые к нам расположены. Радости от атмосферы соревнований, победы, веры и гордости за то, что они представляют великую страну», – отметил министр.

Следующая Олимпиада пройдет в Париже в 2024 году.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности