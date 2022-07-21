ЭСК поддержала все 5 спорных решений Безбородова в матче «Спартака» и «Ахмата». Пинок Шелии квалифицировали как неспортивное поведение

ЭСК РФС не выявила нарушений в работе Владислава Безбородова на игре и .

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизодах с удалением игрока «Спартака» Мачея Рыбуса на 41-й минуте матча, взятием ворот «Спартака» на 45+4-й минуте матча, неназначением 11-метровых штрафных ударов в ворота «Ахмата» на 50-й, 77-й минутах матча и неудалением игрока «Ахмата» Гиорги Шелия на 87-й минуте матча.

Комиссия вынесла следующие решения:

1. Судья правильно удалил с поля за второе предупреждение в матче игрока команды «Спартак» Мачея Рыбуса на 41-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в данном игровом эпизоде судья вынес первое предупреждение игроку «Спартака» Мачею Рыбусу за неуважение к игре, выраженное в задержке соперника двумя руками без возможности бороться за мяч, а следом вынес ему второе предупреждение за неспортивное поведение, так как данный игрок, откинув мяч после остановки игры судьей, стал участником конфликта с игроком «Ахмата» Дарко Тодоровичем, схватив его рукой за горло.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи удалить с поля игрока команды «Спартак» Матея Рыбуса за два предупреждения, полученные им в данном игровом эпизоде, что абсолютно соответствует Правилам игры и инструкциям, данным судьям Департаментом судейства РФС и УЕФА.

2. Судья правильно засчитал взятие ворот «Спартака» на 45+4-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в момент удара головой атакующим игроком «Ахмата» Артемом Тимофеевым в направлении ворот, его партнер по команде Евгений Харин, находящийся в офсайдной позиции, не влиял на вратаря команды «Спартак», так как он не закрывал линию обзора вратарю в момент удара и вратарь, отчетливо видя этот момент, физически не мог среагировать и парировать мяч, который двигался в угол от вратаря.

Что касается добавленного времени, его контроль находится только в компетенции судьи, в действиях которого комиссия не усмотрела ничего, что могло противоречить правилам игры.

3. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ахмата» на 50-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, контакт между игроком «Ахмата» Антоном Швецом и атакующим игроком «Спартака» Квинси Промесом, двигающимися в одном направлении, являлся естественным и ненаказуемым, так как действия защитника не выходили за рамки допустимых единоборств.

4. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ахмата» на 77-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока «Ахмата» Юрия Журавлева в собственной штрафной площади являлся ненаказуемым, так как, согласно Правилам игры, положение руки, находящейся в упоре или двигающеюся в упору, считается естественным, и контакт является наказуемым только в случае, если рука вытянута и стелется по газону или есть намеренное движение руки к мячу.

По причине того, в данном игровом эпизоде отсутствуют указанные критерии, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру.

5. Судья правильно не удалил с поля вратаря «Ахмата» Гиорги Шелия и правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Ахмат» на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия вратаря «Ахмата» Гиорги Шелия, допустившего толчок ногой соперника Александра Соболева, по мнению всех членов комиссии, квалифицируются как неспортивное поведение, ввиду отсутствия чрезмерной силы, наказуемые предупреждением, которое было ошибочно не вынесено арбитром.

11-метровый удар верно не назначен по причине предшествующего нарушения в атакующей фазе игры со стороны нападающего команды «Спартак» Александра Соболева против вратаря Шелии, которое судья ошибочно не зафиксировал», – говорится в заявлении ЭСК.