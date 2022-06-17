«Динамо» назначило серба Йокановича главным тренером. Контракт – на год с опциями продления на 2 сезона

возглавил .

Московский клуб подписал с 53-летним сербским специалистом контракт на сезон-2022/23 с опциями автоматического продления на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.

Последним клубом Йокановича был «Шеффилд Юнайтед», откуда его уволили в ноябре 2021 года, также в Англии Славиша работал с «Фулхэмом» и «Уотфордом».

Кроме того, в карьере тренера были сербский «Партизан», «Муангтонг Юнайтед» из Таиланда, болгарский «Левски», испанский «Эркулес», израильский «Маккаби» Тель-Авив и «Аль-Гарафа» из Катара.

Во время игровой карьеры он выступал за «Партизан», «Челси» и ряд испанских клубов.

Йоканович сменил в «Динамо» Сандро Шварца, который по окончании сезона-2021/22 возглавил «Герту».