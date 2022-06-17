Тащин о санкциях: «Наш спорт вернется на мировую арену и будет еще сильнее, в том числе благодаря «Матч ТВ». Российско-китайские соревнования составят конкуренцию и американским»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказал, что канал по-прежнему сотрудничает с УЕФА.
«Мы живем в удивительное время. С одной стороны, время проблем, турбулентности. Но это и время возможности для всех нас.
Прежде всего, эта ситуация нова для нашего зрителя. Ему всегда были интересны международные соревнования, где наши спортсмены соревнуются не с нашими. Зритель всегда с удовольствием смотрел Олимпийские игры, чемпионаты мира. Сейчас из-за санкций мы этого лишены.
Спорт отрезает нас не как вещателя, они отрезают многомиллионную российскую аудиторию. Хорошо, что не все федерации так выступают, в частности УЕФА продолжает с нами взаимодействие, мы выполняем все наши обязательства.
Наш спорт должен отвечать мировым стандартам, в том числе в плане ТВ. Нашему зрителю надо давать качественный продукт. Мы умеем и знаем, как это делать. Практика показывает, что если правильно упаковывать российские соревнования, аудитория будет заинтересована.
Пример – Кубок России по футболу, цифры охватов превысили финал Лиги чемпионов, который состоялся на нашем же канале днем ранее. Это не может не радовать.
Мы делаем много своих турниров. В рамках ПМЭФ проводится турнир по боксу «Матч ТВ Кубок Победы», во вторник стартует наш традиционный «Кубок PARI Премьер». Мы будем делать мероприятий больше и качественнее.
Российско-китайские соревнования – вопрос времени, потому что наши спортсмены занимают лидирующие позиции в мире. Такие соревнования составят конкуренцию международным турнирам, в том числе американским.
Мы увеличиваем долю российских соревнований на канале. И будем продолжать делать это дальше. Наш спорт рано или поздно вернется на мировую арену и будет еще сильнее. В том числе благодаря «Матч ТВ», – сказал Александр Тащин на Петербургском международном экономическом форуме в ходе сессии «Спорт без преград: новые сценарии и форматы».