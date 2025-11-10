Кононов об оскорблениях фанатов «Торпедо»: «Одни кричат, другие относятся с пониманием – первых меньшинство. Мы, тренеры, должны быть готовы к такому»

Олег Кононов заявил, что старается не обращать внимания на оскорбления с трибун.

На вчерашнем матче Лиги PARI против «Сокола» (1:1) фанаты «Торпедо » с трибун кричали: «Выметайся, Кононов Олег ». Ранее болельщики скандировали в адрес главного тренера нецензурную кричалку .

«Есть разные болельщики: одни кричат [неприятные вещи с трибун], другие относятся с пониманием и поддержкой. Как правило, первых меньшинство. А я обращаю внимание, конечно, на тех, кто критикует, но поддерживает. Все остальное – это наша работа.

Мы, тренеры, должны быть готовы к такому. Для меня самое главное – моя команда и моя работа. Все остальное на втором плане», – сказал Кононов.