Комличенко о 4 голах за «Локо» в РПЛ: «Удовлетворения нет. Понимаю, сколько возможностей упустил»
Николай Комличенко недоволен своей результативностью в «Локомотиве».
Николай Комличенко оценил свою результативность в «Локомотиве».
В 14 матчах сезона РПЛ на счету нападающего 4 гола и 2 ассиста. В 4 играх Фонбет Кубка России-2025/26 Комличенко забил 3 мяча.
— Прошла половина чемпионата. Насколько реальность совпадает с ожиданиями перед переходом в «Локомотив»?
— В каком плане?
— Игровое время, результативность, внутреннее удовлетворение в целом.
— Удовлетворения нет. Связано это с результатом — и личным, и командным. Мы сами понимаем, сколько мы упустили. А я понимаю, сколько возможностей я сам упустил, — сказал Комличенко.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
