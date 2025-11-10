  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Комличенко о 4 голах за «Локо» в РПЛ: «Удовлетворения нет. Понимаю, сколько возможностей упустил»
12

Комличенко о 4 голах за «Локо» в РПЛ: «Удовлетворения нет. Понимаю, сколько возможностей упустил»

Николай Комличенко недоволен своей результативностью в «Локомотиве».

Николай Комличенко оценил свою результативность в «Локомотиве».

В 14 матчах сезона РПЛ на счету нападающего 4 гола и 2 ассиста. В 4 играх Фонбет Кубка России-2025/26 Комличенко забил 3 мяча.

— Прошла половина чемпионата. Насколько реальность совпадает с ожиданиями перед переходом в «Локомотив»?

— В каком плане?

— Игровое время, результативность, внутреннее удовлетворение в целом.

— Удовлетворения нет. Связано это с результатом — и личным, и командным. Мы сами понимаем, сколько мы упустили. А я понимаю, сколько возможностей я сам упустил, — сказал Комличенко.

Что «Динамо» делать с Карпиным?13011 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoНиколай Комличенко
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Комличенко про 1:0 с «Оренбургом»: «В перерыве немного пообщались на высоких тонах, друг друга завели. В 1-м тайме я не реализовал пару моментов, должны мастеровитее играть, увереннее побеждать»
вчера, 14:54
Тренер «Оренбурга» Белоруков о 0:1 с «Локо»: «Действия судьи были в одну сторону. Когда Комличенко был на газоне, сразу же остановил игру. Когда наш игрок лежал 2 минуты, никто не свистнул»
вчера, 14:50
Гол Комличенко с пенальти принес «Локомотиву» победу над «Оренбургом» – 1:0. Мяч Николая на 78-й отменили из-за офсайда
вчера, 14:13
Главные новости
Квеквескири о судействе с «Локомотивом»: «Всем было понятно, что первого пенальти не было – реактивное решение товарища судьи. Хорошо, что ВАР исправил момент»
4 минуты назад
Иосифов может перейти в «Болонью» за 1 млн евро зимой. Вингер «Целе» также интересен «Спартаку» и «Кремонезе» (Sport Baza)
34 минуты назад
Шесть футболистов играли и за «Сити», и за «Юнайтед». 65% пользователей не вспомнили и одного!
44 минуты назадТесты и игры
Мусаев о травме ахилла у Петрова: «Сезон для него закончился, скорее всего»
сегодня, 06:18
«Краснодар» выиграл 1-й круг, Станкович наехал на журналиста, «Ман Сити» прибил «Ливерпуль», осечка «Реала», Норрис взял Гран-при Сан-Паулу и другие новости
сегодня, 06:10
Депутат из Бразилии о сексизме тренера «Интернасьонала»: «В 2025-м недопустимо воспроизводить подобные стереотипы. Женщины, проявляя талант и упорство, показывают: футбол – тоже наше дело!»
сегодня, 05:25
Кобелев о 10-м месте «Динамо»: «Я был против назначения Карпина, и сейчас мне нечего добавить»
сегодня, 04:32
Аршавин о том, что у «Спартака» иностранцы забили все голы в 1-м круге РПЛ: «В атаке практически никто из русских не играет. Не показывайте министру спорта эту статистику»
сегодня, 04:17
Забирайте ретроджерси «МЮ» – Бекхэма или любую другую
сегодня, 03:50Тесты и игры
Журавель о перепалке Станковича с журналистом: «Негативит даже на фоне побед. Отпустите уже человека, или ждем, когда он на силовой пойдет?»
сегодня, 03:22
Ко всем новостям
Последние новости
Экитике о конкуренции в атаке «Ливерпуля»: «Могу играть вместе с Исаком, уверен. Я не беспокоюсь, хорошие игроки умеют налаживать взаимодействие»
21 минуту назад
Перец Чили, рок-звезды и «Спасатели Малибу» – как сборная России начала готовиться к ноябрьским матчам
22 минуты назадВидеоСпортс"
Тарпищев о «Спартаке»: «Станкович всегда проваливает первый тайм – плохо знает и своих, и чужих игроков. Мотиватором он не является»
24 минуты назад
Кононов об оскорблениях фанатов «Торпедо»: «Одни кричат, другие относятся с пониманием – первых меньшинство. Мы, тренеры, должны быть готовы к такому»
33 минуты назад
Орлов о безголевой серии Соболева из 7 матчей: «Ничего нового уже не скажу. Тренеры все еще ждут, что он выйдет и спасет. Но…»
47 минут назад
Энрике о Заир-Эмери: «Прибавил в уверенности. Он может играть на любой позиции и очень эффективен»
сегодня, 07:31
«Семак в открытую говорит, что есть проблемы и «Зениту» сложно догонять». Деменко о гонке в РПЛ
сегодня, 07:16
Воробьев и Пиняев должны восстановиться после ноябрьской паузы: «Близки к выходу в общую группу»
сегодня, 06:55
«Вольфсбург» уволил Симониса. Клуб идет 14-м в Бундеслиге
сегодня, 06:38
Горшков о «Зените»: «Потеря очков в матчах с «Крыльями» и «Акроном» может сыграть злую шутку. Может, не хватает настроя на таких соперников»
сегодня, 05:55