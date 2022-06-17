Юрист Ла Лиги: «Потребуем отмены разрешения на контракт Мбаппе с «ПСЖ» у министерства спорта Франции»

Юрист Ла Лиги считает, что контракт с нужно аннулировать.

«Мы собираемся потребовать у министерства спорта Франции отмены разрешения на подписание контракта Мбаппе с «ПСЖ», потому что это надзорный орган, а Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) находится под руководством (FFF).

После этого мы обратимся к LFP, чтобы она действовала через юридический отдел Национальной комиссии по контролю за управлением (DNCG). Они должны осуществить контроль финансовых возможностей «ПСЖ».

Это юридический шаг, который позволит нам установить, соответствует ли контракт Мбаппе экономическим параметрам, установленным правилами DNCG и финансового фэйр-плей », – заявил Хуан Бранко.

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