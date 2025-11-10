Квеквескири о судействе с «Локомотивом»: «Всем было понятно, что первого пенальти не было – реактивное решение товарища судьи. Хорошо, что ВАР исправил момент»

Ираклий Квеквескири: всем было понятно, что первого пенальти «Локо» не было.

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири остался недоволен судейством Сергея Цыганка в матче с «Локомотивом».

В матче 15-го тура Мир РПЛ «Локомотив» одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол на 72-й минуте забил Николай Комличенко с пенальти за фол Фахда Муфи против Дмитрия Баринова.

На 66-й минуте матча Цыганок зафиксировал фол в штрафной со стороны Чичинадзе на Александре Руденко. Арбитр назначил пенальти в ворота Богдана Овсянникова и показал красную карточку защитнику «Оренбурга». Однако после просмотра ВАР рефери отменил оба решения.

– Что произошло в ситуациях, когда арбитр назначал пенальти в ваши ворота? Ваша оценка?

– В первом случае реактивное решение товарища судьи. Реактивное! Он находился в хорошей позиции – окей, увидел пенальти, потом долгая пауза, хотя всем было понятно, что это не пенальти. Потом, спустя три-четыре минуты, опять пенальти, который уже был. Ошибаются все, хорошо, что ВАР исправил момент с первым пенальти. Нам нужно было реализовывать свои моменты и не пропускать такие глупые голы.

– Правильно понимаю, что есть вопросы по реактивному решению назначить первый пенальти?

– Арбитр был очень сильно уверен, он мне сказал: находился в хорошей позиции, принял такое решение. Хорошо, что есть еще ВАР – в этой ситуации все было сработано верно. Как по мне, все было очевидно, первым на мяче был наш игрок, а соперник больше фолит со спины, – сказал Квеквескири.