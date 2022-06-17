Роналду может уйти из «МЮ» – он не подходит под футбол тен Хага. «Рома» очень хочет подписать португальца (La Repubblica)

Криштиану Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед», на него претендует «Рома».
Как утверждает La Repubblica, португалец не подходит под тот футбол, что собирается ставить новый главный тренер Эрик тен Хаг.
Учитывая и тот факт, что «Манчестер Юнайтед» не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне, агент форварда Жорже Мендеш занят поиском нового клуба для своего клиента.
Интерес к 37-летнему форварду проявляет «Рома». После года работы с Жозе Моуринью клуб полагает, что трансфер Роналду сильно помог бы развитию бренда «Ромы» и повышению его узнаваемости.
Важную роль для Роналду может сыграть налоговый режим в Италии – он гораздо мягче, чем в других европейских странах. У Мендеша прочные связи с «Ромой» – он привел в клуб Жозе Моуринью, Руя Патрисиу и Сержиу Оливейру. Спортивным менеджментом «Ромы» руководит Тиагу Пинту, с которым у Мендеша отличные отношения со времен работы Пинту в «Бенфике».
Однако для возможного трансфера Роналду в «Рому» есть и препятствия. Во-первых, римляне не могут платить ему 23 млн евро в год, которые он получает в «Манчестер Юнайтед». У «Ромы» уже сейчас есть проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей. Во-вторых, «Рома», как и «МЮ», в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы. Этот турнир не привлекает Роналду.
Еще один вариант продолжения карьеры португальца – возвращение в «Спортинг», который сыграет в Лиге чемпионов.
В минувшем сезоне Роналду забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.