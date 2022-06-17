Роналду может уйти из «МЮ» – он не подходит под футбол тен Хага. «Рома» очень хочет подписать португальца (La Repubblica)

может уйти из , на него претендует .

Как утверждает La Repubblica, португалец не подходит под тот футбол, что собирается ставить новый главный тренер Эрик тен Хаг.

Учитывая и тот факт, что «Манчестер Юнайтед» не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне, агент форварда Жорже Мендеш занят поиском нового клуба для своего клиента.

Интерес к 37-летнему форварду проявляет «Рома». После года работы с клуб полагает, что трансфер Роналду сильно помог бы развитию бренда «Ромы» и повышению его узнаваемости.

Важную роль для Роналду может сыграть налоговый режим в Италии – он гораздо мягче, чем в других европейских странах. У Мендеша прочные связи с «Ромой» – он привел в клуб Жозе Моуринью, Руя Патрисиу и Сержиу Оливейру. Спортивным менеджментом «Ромы» руководит Тиагу Пинту, с которым у Мендеша отличные отношения со времен работы Пинту в «Бенфике».

Однако для возможного трансфера Роналду в «Рому» есть и препятствия. Во-первых, римляне не могут платить ему 23 млн евро в год, которые он получает в «Манчестер Юнайтед». У «Ромы» уже сейчас есть проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей. Во-вторых, «Рома», как и «МЮ», в следующем сезоне сыграет в . Этот турнир не привлекает Роналду.

Еще один вариант продолжения карьеры португальца – возвращение в «Спортинг», который сыграет в Лиге чемпионов.

В минувшем сезоне Роналду забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.