Гран-при Канады-2022. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Алонсо – 3-й

Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
17 июня 2022 года
1-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.15,158 (27 кругов)
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,246 (34)
3. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,373 (30)
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,461 (32)
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,508 (29)
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,664 (28)
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,719 (31)
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,719 (27)
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,883 (33)
10. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,925 (29)
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,007 (29)
12. Ландо Норрис («Макларен») +1,053 (17)
13. Алекс Албон («Уильямс») +1,150 (29)
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,164 (33)
15. Эстебан Окон («Альпин») +1,263 (25)
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,268 (27)
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,994 (30)
18. Мик Шумахер («Хаас») +2,065 (24)
19. Николас Латифи («Уильямс») +2,083 (32)
20. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,397 (30)
В «Ф-1» теперь будут снимать болиды с гонок за тряску. Альтернатива – замедление на секунду с круга, пострадают «Мерседес» и «Феррари»
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