Турнир претендентов. 1-й тур. Непомнящий встретится с Дин Лижэнем, Каруана против Накамуры и другие партии

Теги результаты Теймур Раджабов турнир претендентов Ян Непомнящий Хикару Накамура Фабиано Каруана Лижэнь Дин Рихард Раппорт Ян-Кшиштоф Дуда Алиреза Фиружа Шахматы

17 июня в Мадриде стартует шахматный турнир претендентов. В первом туре россиянин Ян Непомнящий встретится с Дин Лижэнем из Китая.

Турнир претендентов

Мадрид, Испания

1-й тур

Начало партий – 16.00 по московскому времени

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Рихард Раппорт (Венгрия)

Лижэнь Дин (Китай) – Ян Непомнящий (Россия)

Фабиано Каруана (США) – Хикару Накамура (США)

Теймур Раджабов (Азербайджан) – Алиреза Фиружа (Франция)

Турнирное положение: Непомнящий, Дуда, Раппорт, Лижэнь, Каруана, Накамура, Фиружа, Раджабов – по 0 очков.

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