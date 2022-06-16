Турнир претендентов. 1-й тур. Непомнящий встретится с Дин Лижэнем, Каруана против Накамуры и другие партии

17 июня в Мадриде стартует шахматный турнир претендентов. В первом туре россиянин Ян Непомнящий встретится с Дин Лижэнем из Китая.
Турнир претендентов
Мадрид, Испания
1-й тур
Начало партий – 16.00 по московскому времени
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Рихард Раппорт (Венгрия)
Лижэнь Дин (Китай) – Ян Непомнящий (Россия)
Фабиано Каруана (США) – Хикару Накамура (США)
Теймур Раджабов (Азербайджан) – Алиреза Фиружа (Франция)
Турнирное положение: Непомнящий, Дуда, Раппорт, Лижэнь, Каруана, Накамура, Фиружа, Раджабов – по 0 очков.