  «Семак в открытую говорит, что есть проблемы и «Зениту» сложно догонять». Деменко о гонке в РПЛ
Максим Деменко отметил сложности у «Зенита» в чемпионской гонке в РПЛ. После первого круга сине-бело-голубые занимают в таблице 3-е место.

«Семак в открытую говорит, что есть проблемы и сложно, когда команда все-таки шесть лет подряд становится чемпионом, потом отпускает чемпионство. И он говорил об этом, что очень сложно догонять команду, когда там разница три или пять очков – это очень сложно. 

Вот сейчас «Зенит» в принципе в той же самой ситуации находится, тем более сейчас не только «Краснодар», сейчас «Локомотив», ЦСКА – все равно команды рядом все», — сказал бывший полузащитник «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Газета.ру»
