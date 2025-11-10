«Семак в открытую говорит, что есть проблемы и «Зениту» сложно догонять». Деменко о гонке в РПЛ
Максим Деменко: Семак в открытую говорит, что есть проблемы и «Зениту» сложно догонять.
Максим Деменко отметил сложности у «Зенита» в чемпионской гонке в РПЛ. После первого круга сине-бело-голубые занимают в таблице 3-е место.
«Семак в открытую говорит, что есть проблемы и сложно, когда команда все-таки шесть лет подряд становится чемпионом, потом отпускает чемпионство. И он говорил об этом, что очень сложно догонять команду, когда там разница три или пять очков – это очень сложно.
Вот сейчас «Зенит» в принципе в той же самой ситуации находится, тем более сейчас не только «Краснодар», сейчас «Локомотив», ЦСКА – все равно команды рядом все», — сказал бывший полузащитник «Зенита».
