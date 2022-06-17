СКА, ЦСКА, «Трактор», минское «Динамо» и «Северсталь» вошли в первую группу КХЛ по проекту ФХР, «Автомобилист» и «Сибирь» – во вторую

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Стало известно, как ФХР хотела разделить по группам команды КХЛ.

Ранее появилась информация о том, что ФХР предлагает разделить КХЛ на две группы – «сильных» и «слабых» с 70 играми в сезоне. Лига выступает против этого.

Sport24 опубликовал проект состава конференций КХЛ в сезоне-2022/23 по проекту Федерации хоккея России.

Конференция Юрзинова: СКА, ЦСКА, «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Металлург», «Авангард», «Динамо» Москва, «Трактор», «Локомотив», «Спартак», «Северсталь», «Динамо» Минск.

Конференция Якушева: «Автомобилист», «Сибирь», «Барыс», «Торпедо», «Нефтехимик», «Витязь», «Сочи» «Амур», «Адмирал», «Куньлунь».

Планируется, что команды разных конференций будут играть между собой, но лишь по разу дома и в гостях, а оставшиеся матчи будут проводиться против представителей своих конференций.

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