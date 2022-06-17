Стали известны 16 городов, которые примут ЧМ-2026. Турнир с 48 сборными пройдет в США, Мексике и Канаде

Стали известны 16 городов, где пройдут матчи , который состоится в США, Мексике и Канаде.

В США матчи пройдут в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле.

Мексика представлена Гвадалахарой, Мехико и Монтерреем, Канада – Торонто и Ванкувером.

Это будет первый чемпионат мира по новому регламенту – с участием 48 сборных. В каждом из городов разместится группа из трех команд. Таким образом, в финальной части будет 16 групп, по три команды в каждой.

Все стадионы ЧМ-2026 уже построены! Вот как выглядят арены уникального турнира