Надаль планирует сыграть на «Уимблдоне»: «На этой неделе стопа болела не так сильно»

Рафаэль Надаль объявил, что сыграет на «Уимблдоне»-2022.

Испанец прошел курс лечения стопы и на следующей неделе выступит на выставочном турнире в Харлингеме.

«На этой неделе стопа болела не так сильно. Я хочу попробовать сыграть на «Уимблдоне». Эта неделя показала, что у меня есть шанс сыграть», – сказал Рафаэль.

Надаль сообщил, что после лечения стопы боль полностью не исчезла, но перестала быть такой сильной, как во время грунтового сезона.

Напомним, в этом сезоне Надаль выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос» и впервые в карьере может собрать календарный Большой шлем.

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