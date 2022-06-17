«Барса» хочет купить Левандовского, Бернарду и Кунде летом. Френки собираются продать

хочет подписать еще трех новичков летом.

Спортивный департамент ждет активации экономических соглашений, достигнутых вчера, чтобы начать работу над трансферами.

Вчера члены клуба одобрили две операции. Во-первых, совет директоров «Барселоны» получил право на продажу 49,9% компании «Barça Licensing & Merchandising». По оценке клуба, от этой сделки он получит минимум 200 млн евро. При этом у «Барселоны» будет право обратного выкупа.

Во-вторых, клуб получил право на продажу 25% телевизионных прав на ближайшие 25 лет. За каждые 10% «Барса» потребует 200 млн евро.

Как пишет журналистка Cope Елена Кондис, после заключения этих договоренностей приоритетами «Барсы» на трансферном рынке стали форвард «Баварии» , полузащитник и защитник «Севильи» .

Левандовского хотят представить в качестве игрока «Барселоны» до 15 июля. Переговоры по Силве между президентом Жоаном Лапортой и агентом игрока Жорже Мендешем уже идут.

Кроме того, «Барселона» по-прежнему хочет продать полузащитника Френки де Йонга.