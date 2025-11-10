Иосифов может перейти в «Болонью» за 1 млн евро зимой. Вингер «Целе» также интересен «Спартаку» и «Кремонезе» (Sport Baza)
Никита Иосифов может перейти в «Болонью» зимой.
Никита Иосифов привлек интерес «Болоньи».
По информации телеграм-канала Sport Baza, клуб внимательно следит за россиянином, который сейчас играет за словенский «Целе». Скауты итальянцев наблюдают за ним с октября.
Российский полузащитник может перейти в итальянскую команду уже этой зимой. Стоимость возможного перехода оценивают в 1 миллион евро.
Также за Иосифовым следит «Кремонезе», к тому же игроком активно интересуется «Спартак». Сам футболист хотел бы остаться в Европе и продолжить карьеру в одном из топ-чемпионатов. Контракт с «Целе» у вингера заканчивается в июне 2026 года.
Со статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Sport Baza
