Иосифов может перейти в «Болонью» за 1 млн евро зимой. Вингер «Целе» также интересен «Спартаку» и «Кремонезе» (Sport Baza)

Никита Иосифов может перейти в «Болонью» зимой.

Никита Иосифов привлек интерес «Болоньи».

По информации телеграм-канала Sport Baza, клуб внимательно следит за россиянином, который сейчас играет за словенский «Целе ». Скауты итальянцев наблюдают за ним с октября.

Российский полузащитник может перейти в итальянскую команду уже этой зимой. Стоимость возможного перехода оценивают в 1 миллион евро.

Также за Иосифовым следит «Кремонезе », к тому же игроком активно интересуется «Спартак ». Сам футболист хотел бы остаться в Европе и продолжить карьеру в одном из топ-чемпионатов. Контракт с «Целе» у вингера заканчивается в июне 2026 года.

Со статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь .