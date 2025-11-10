  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Иосифов может перейти в «Болонью» за 1 млн евро зимой. Вингер «Целе» также интересен «Спартаку» и «Кремонезе» (Sport Baza)
41

Иосифов может перейти в «Болонью» за 1 млн евро зимой. Вингер «Целе» также интересен «Спартаку» и «Кремонезе» (Sport Baza)

Никита Иосифов может перейти в «Болонью» зимой.

Никита Иосифов привлек интерес «Болоньи».

По информации телеграм-канала Sport Baza, клуб внимательно следит за россиянином, который сейчас играет за словенский «Целе». Скауты итальянцев наблюдают за ним с октября. 

Российский полузащитник может перейти в итальянскую команду уже этой зимой. Стоимость возможного перехода оценивают в 1 миллион евро.

Также за Иосифовым следит «Кремонезе», к тому же игроком активно интересуется «Спартак». Сам футболист хотел бы остаться в Европе и продолжить карьеру в одном из топ-чемпионатов. Контракт с «Целе» у вингера заканчивается в июне 2026 года.

Со статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Что «Динамо» делать с Карпиным?13786 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Sport Baza
logoвысшая лига Словения
возможные трансферы
logoНикита Иосифов
logoЦеле
logoсерия А Италия
logoБолонья
деньги
logoКремонезе
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Иосифов забил, Оздоев ассистировал, у Антони – гол «Лиону», «Фиорентина» опять проиграла. Главное в ЛЕ и ЛК
7 ноября, 09:50
Главные новости
Жозе Моуринью: «Многие не уважают «Бенфику», у СМИ и судей вопиющие двойные стандарты. Человек из нового поколения хейтеров оскорбил около 60 тысяч наших фанатов – дело плохо, если такое допускается на профессиональном уровне»
7 минут назад
Месси посетил «Камп Ноу»: «Скучаю по этому месту всей душой. Надеюсь, смогу вернуться однажды, и не только чтобы попрощаться💙❤️»
26 минут назадФото
Конте обсудит с руководством «Наполи» ситуацию в команде. Стороны решат, продолжать ли сотрудничество (Маттео Моретто)
39 минут назад
«Динамо» может подписать Ваханию и Мелехина зимой. Защитников «Ростова» хочет видеть Карпин, первичные контакты состоялись («Чемпионат»)
49 минут назад
В 13 европейских клубах играют россияне. Вспомните все команды наших легионеров?
сегодня, 10:00Тесты и игры
Агент Нгамале о заявлениях блогера Никки Сии: «Чистые сплетни, явная попытка навредить Муми. Она нарушила несколько законов, считаю»
сегодня, 09:55
Журналист «Матч ТВ» о конфликте со Станковичем: «Он хочет, чтобы я кланялся? Я улыбнулся и пожелал удачи, считаю, что сделал все правильно»
сегодня, 09:40Видео
ТВ «Реала» после 0:0 с «Райо»: «На Мбаппе был очевидный фол – когда Ямаль симулировал, на «Кампо де Вальекас» были неполадки с ВАР. Мунуэра и Васкес – плоды режима Негрейры»
сегодня, 09:26
Репортер «Матч ТВ» о конфликте со Станковичем: «На улице я мог бы жестко ответить, но представляю канал, свою нацию, не можем устраивать мордобой. Сильный человек может сдержать гнев»
сегодня, 08:58Видео
«В бокале пива на стадионе нет ничего страшного, нужно возвращать. Благодаря Fan ID практически каждый болельщик известен». Глава «Локо» Нагорных о пиве
сегодня, 08:51
Ко всем новостям
Последние новости
Каррагер о гонке в АПЛ: «Арсенал» будет нервничать, потому что «Сити» уже догонял их раньше. «Канониры» надеялись на ничью, но «горожане» разгромили «Ливерпуль» в пух и прах»
8 минут назад
Конте о «Наполи»: «Я не вижу химии, каждый думает о своем огороде. Я беру на себя ответственность, но не хочу поддерживать умирающего. Нужно что-то делать»
23 минуты назад
Защитник «Балтики» Беликов об РПЛ: «Хотим быть первыми, будем стремиться к этому. Заслужили своей работой пятое место»
37 минут назад
«Аталанта» уволит Юрича и назначит Палладино. У команды одна победа в 8 последних матчах
53 минуты назад
Гвардиола после 3:0 с «Ливерпулем»: «Салах был кошмаром много лет, наказывал «Сити» скоростью. Я просил О’Райли быть агрессивным, но ему помогали два-три игрока рядом»
сегодня, 10:01
КДК рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» на матчах Кубка России
сегодня, 09:38
Дети с ментальными проблемами отпарили футболки игроков «Оренбурга» перед фотосессией. В клубе считают, что способствуют социальному равенству граждан
сегодня, 09:29
Сборная России почтит память защитников блокадного Ленинграда на Пискаревском кладбище перед матчем с Перу
сегодня, 09:12
КДК рассмотрит неявку Станковича на пресс-конференцию после матча с «Ахматом». Конфликт с журналистом в рапорте не отражен
сегодня, 09:02
Квеквескири о судействе с «Локомотивом»: «Всем было понятно, что первого пенальти не было – реактивное решение товарища судьи. Хорошо, что ВАР исправил момент»
сегодня, 08:40