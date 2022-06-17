Сергей Карякин: «Благодарю США и Евросоюз за санкции против России. Я поменял все свои доллары в марте и сделал очень хорошие деньги»

Российский гроссмейстер пошутил о санкциях, наложенных на Россию США и Евросоюзом.

«Я хотел бы поблагодарить правительство США и страны Евросоюза за санкции против России. Благодаря им рубль укрепился до максимальных значений по отношению к евро с 2015 года и к доллару с 2018-го!

Лично я поменял все свои доллары в марте по курсу 120 рублей за доллар, сейчас курс – 56,5. Я также сделал очень хорошие деньги на евро! Гораздо больше, чем я мог выиграть в турнире претендентов», – написал шахматист.

Карякин не может участвовать в турнире претендентов, так как отстранен Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) за высказывания в поддержку спецоперации на Украине.