«Вольфсбург» уволил Симониса. Клуб идет 14-м в Бундеслиге

«Вольфсбург» объявил об отставке Паула Симониса с поста тренера.

«Вольфсбург» объявил об отставке тренера Паула Симониса и трех его ассистентов.

«Волки» проиграли последние три матча, в том числе в Кубке Германии, и после 10 туров занимают в Бундеслиге 14-е место.

40-летний нидерландец, тренировавший ранее «Гоу Эхед Иглс», возглавлял «Вольфсбург» с июня, подписав двухлетний контракт.

И.о. тренера немецкого клуба назначен Даниэль Бауэр, работающий с юниорской командой «Вольфсбурга» U19.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Вольфсбурга»
