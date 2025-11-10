«Вольфсбург» уволил Симониса. Клуб идет 14-м в Бундеслиге
«Вольфсбург» объявил об отставке Паула Симониса с поста тренера.
«Вольфсбург» объявил об отставке тренера Паула Симониса и трех его ассистентов.
«Волки» проиграли последние три матча, в том числе в Кубке Германии, и после 10 туров занимают в Бундеслиге 14-е место.
40-летний нидерландец, тренировавший ранее «Гоу Эхед Иглс», возглавлял «Вольфсбург» с июня, подписав двухлетний контракт.
И.о. тренера немецкого клуба назначен Даниэль Бауэр, работающий с юниорской командой «Вольфсбурга» U19.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Вольфсбурга»
