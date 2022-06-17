Владимир Путин: «Если бунтаря не получается захомутать, его стараются отменить. В ход идут даже спорт и олимпийское движение»

Владимир Путин заявил, что Запад хочет «отменить» Россию – в том числе и в спорте.

«Если какого-то бунтаря не получается захомутать, усмирить, то его стараются изолировать или как сейчас говорят – отменить.

В ход идет все, даже спорт, олимпийское движение, запреты на культуру, шедевры искусства, по той лишь причине, что их авторы неправильного происхождения», – сказал президент РФ на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Путина, в этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе.