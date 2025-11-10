Тарпищев о «Спартаке»: «Станкович всегда проваливает первый тайм – плохо знает и своих, и чужих игроков. Мотиватором он не является»

Шамиль Тарпищев: Станкович всегда проваливает первый тайм со «Спартаком».

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в этом сезоне.

9 ноября москвичи на выезде обыграли «Ахмат» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ . Красно-белые с 25 очками занимают 6-е место в турнирной таблице после 15 туров.

«Станкович всегда проваливает первый тайм. Это говорит о том, что он плохо знает и своих, и чужих игроков.

В общем, он неплохой тренер, ко второму тайму справляется. Но мотиватором изначально он не является.

Смена Станковича? Когда россияне играли, знал все, что происходит внутри «Спартака ». Сейчас иностранцы, знаю меньше. Но суть в том, что если брать тренера, то уже к тем игрокам, которые уже есть», – сказал Тарпищев.