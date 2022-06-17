Роналду не намерен покидать «МЮ» (Sport Witness)

Теги Рома Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия возможные трансферы Футбол

Криштиану Роналду не собирается уходить из «Манчестер Юнайтед» в это межсезонье.

Сегодня появилась информация, что португалец может покинуть команду, так как не подходит под футбол нового главного тренера Эрика тен Хага.

Сообщалось, что на 37-летнего нападающего претендует «Рома», однако, как пишет Sport Witness, на данный момент к уходу Роналду из «МЮ» на сегодняшний день нет никаких предпосылок, он остается в клубе.

Журналист из Манчестера Джонатан Шрагер также отмечает, что Роналду планирует провести в «Юнайтед» еще минимум один сезон и не хочет уходить.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные