Роналду не намерен покидать «МЮ» (Sport Witness)

не собирается уходить из в это межсезонье.

Сегодня появилась информация, что португалец может покинуть команду, так как не подходит под футбол нового главного тренера Эрика тен Хага.

Сообщалось, что на 37-летнего нападающего претендует , однако, как пишет Sport Witness, на данный момент к уходу Роналду из «МЮ» на сегодняшний день нет никаких предпосылок, он остается в клубе.

Журналист из Манчестера Джонатан Шрагер также отмечает, что Роналду планирует провести в «Юнайтед» еще минимум один сезон и не хочет уходить.