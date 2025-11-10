Экитике о конкуренции в атаке «Ливерпуля»: «Могу играть вместе с Исаком, уверен. Я не беспокоюсь, хорошие игроки умеют налаживать взаимодействие»

Юго Экитике: могу играть вместе с Исаком, как и с любым игроком атаки.

Юго Экитике считает, что может играть в связке с Александером Исаком.

«Мы можем играть вместе. По-моему, это было только один раз в одном тайме, так что, конечно, мы пока не можем знать наверняка. Он хороший игрок, и я не беспокоюсь, потому что со временем такие игроки совершенствуются и учатся налаживать взаимодействие.

Я уверен, что могу играть не толко вместе с ним, но и с любым из игроков атаки. Конечно, все не могут находиться на поле одновременно, но я могу играть с кем угодно, получать удовольствие от игры и показывать хороший футбол», – сказал нападающий «Ливерпуля».