Экитике о конкуренции в атаке «Ливерпуля»: «Могу играть вместе с Исаком, уверен. Я не беспокоюсь, хорошие игроки умеют налаживать взаимодействие»
Юго Экитике: могу играть вместе с Исаком, как и с любым игроком атаки.
Юго Экитике считает, что может играть в связке с Александером Исаком.
«Мы можем играть вместе. По-моему, это было только один раз в одном тайме, так что, конечно, мы пока не можем знать наверняка. Он хороший игрок, и я не беспокоюсь, потому что со временем такие игроки совершенствуются и учатся налаживать взаимодействие.
Я уверен, что могу играть не толко вместе с ним, но и с любым из игроков атаки. Конечно, все не могут находиться на поле одновременно, но я могу играть с кем угодно, получать удовольствие от игры и показывать хороший футбол», – сказал нападающий «Ливерпуля».
Что «Динамо» делать с Карпиным?13852 голоса
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Telegraph
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости