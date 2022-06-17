Американский журналист Лиз о допинг-деле Валиевой: «Верю, что тренерский штаб дает одни и те же препараты всем спортсменкам, просто попалась одна Камила»

Американский журналист и автор блога The Skating Lesson Дейв Лиз высказался о допинговом деле российской фигуристки .

– На протяжении последних лет ты отстаиваешь версию употребления российскими фигуристками запрещенных препаратов. Ты по-прежнему в это веришь?

– Да, безусловно.

Считаю ли я странным, что вскрылось это именно в Пекине? Да. Россия справедливо поднимает вопрос тайминга обнародования результатов пробы Камилы. Сам тайминг выглядит подозрительно и, возможно, имеет политические причины. Но при этом не менее странным выглядит и то, что до сих пор нет никакой информации о том, потребовала ли спортсменка вскрытие пробы Б. Версия с дедушкой, который принимал сердечный препарат без рецепта, тоже не может не вызвать вопросы у разумного и логически мыслящего человека.

Я не верю, что сторона Валиевой хочет вскрывать пробу Б. А верю я в то, что тренерский штаб дает одни и те же препараты всем спортсменкам, просто попалась одна Камила. Присмотритесь к тем, кто участвует в подготовке. Например, врач Филипп Шветский.

И вообще, столько ходит разговоров про то, почему он всегда стоит у бортика, почему именно к нему часто первыми подходят спортсменки, выйдя со льда. Никакой другой доктор никакой другой сборной так не присутствует публично в жизни спортсменов. Поразительно же, почему именно он сидел в кисс-энд-край вместе с российской сборной во время командного турнира на .

При этом это совсем не означает, что я не восхищаюсь Камилой как фигуристкой. Я верю, что триметазидин, найденный в ее пробе, дает основные бонусы во время тренировок, повышая выносливость и способность прыгать больше элементов ультра-си.

– Если поверить в эту версию, то считаешь ли ты, что фигуристы в курсе, что они принимают?

– Нет. Я думаю, у них безграничное доверие своим тренерам. А тренеры, в свою очередь, безгранично уверены в своем министерстве спорта. И да, я верю, что это всего лишь фрагмент большой государственной системы, которая приносит медали и которую, по сути, никто не сломал. Люди отмечают, что Олимпийский комитет России так и не был серьезно наказан со стороны . Спортсмены продолжили выступать на Олимпиадах – да, без флага, но и без него всем было ясно, что это российские спортсмены.

При этом я не хочу сказать, что Россия – единственная страна, где действует государственная система, поощряющая допинг. В Америке, кстати, тоже есть случаи допинга – просто это происходит на более индивидуальном уровне. Пойман ли на допинге велосипедист Лэнс Армстронг? Несомненно. Разница лишь в том, что тут допинг – это частные случаи и решения конкретных спортсменов. Они знают, что они принимают – если принимают.

Если Камиле давали какие-то препараты, не посвящая ее в подробности, то она, к сожалению, жертва. Поэтому винить надо не ее, а взрослых, ответственных за прием этих лекарств.

– Влияет ли дело Валиевой на имидж остальных российских фигуристов? Изменилось ли к ним отношение?

– Да, несомненно. Под подозрением оказались все русские фигуристы топ-уровня. Особенно когда видишь, как 10-летние девочки сигают квады в инстаграме – и происходит это только в одной стране. Это не может не выглядеть странно, – сказал Лиз.

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