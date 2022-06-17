Бернарду сообщил боссам «Ман Сити», что заинтересован в переходе в «Барсу». Он хочет уехать из Англии

заинтересован в переходе в «Барселону» из «Манчестер Сити».

Как пишет Mundo Deportivo, полузащитника привлекает вариант с переходом в каталонский клуб. Игрок знает, что Хави заинтересован в его трансфере на случай, если Френки де Йонг покинет клуб. Португалец задумался о своем будущем. Ему бы хотелось сменить клуб в случае, если поступит хорошее предложение. Об этом несколько дней назад Бернарду сообщил руководству «Ман Сити».

Окружение Силвы дало «Манчестер Сити» разрешение на переговоры с «Барсой» в случае, если от клуба поступит предложение. Формального предложения пока нет.

Отмечается, что между Бернарду и «Ман Сити» проблем нет. Игрок просто решил, что хочет покинуть Англию. Эта мысль появилась у него, когда началась пандемия коронавируса.

Против ухода португальца выступает тренер . может запросить за хавбека 80+20 млн евро – примерно такую сумму просит и за Френки де Йонга. Как отмечается, зарплата Френки в «Барсе» гораздо выше той, что получает Бернарду в «Ман Сити».

В минувшем сезоне 27-летний хавбек забил 13 голов и отдал 7 передач в 50 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.