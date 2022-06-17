Щербакова, Синицина и Кацалапов, Тарасова и Морозов лидируют в мировом рейтинге ISU, Трусова – 4-я, Валиева – 5-я

Теги сборная России ISU танцы на льду рейтинги Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Юдзуру Ханю Вэньцзинь Суй Цун Хань Евгения Тарасова Михаил Коляда Владимир Морозов Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Нэтан Чен Шома Уно Каори Сакамото Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Евгений Семененко Луна Хендрикс Анна Щербакова Александра Трусова Диана Дэвис Глеб Смолкин Андрей Мозалев Хэ Ин Ли Юма Кагияма Камила Валиева Марк Кондратюк Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристов. 

Рейтинг ISU

Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) – 3065

2. Каори Сакамото (Япония) – 2613

3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 2436

4. Александра Трусова (Россия) – 2410

5. Камила Валиева (Россия) – 1975

6. Ю Ен (Южная Корея) – 1930

7. Карен Чен (США) – 1846

8. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 1770

9. Елизавета Туктамышева (Россия) – 1746

10. Маи Михара (Япония) – 1674

Мужчины

1. Юма Кагияма (Япония) – 2886

2. Нэтан Чен (США) – 2764

3. Шома Уно (Япония) – 2573

4. Винсент Чжоу (США) – 2282

5. Джейсон Браун (США) – 2140...

11. Евгений Семененко (Россия) – 1734...

14. Юдзуру Ханю (Япония) – 1555

15. Марк Кондратюк (Россия) – 1544...

16. Михаил Коляда (Россия) – 1541...

18. Андрей Мозалев (Россия) – 1338

Пары

1. Евгения ТарасоваВладимир Морозов (Россия) – 3023

2. Анастасия МишинаАлександр Галлямов (Россия) – 2912

3. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 2756

4. Алекса Книрим – Брендон Фрейзер (США) – 2738

5. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 2390

6. Александра БойковаДмитрий Козловский (Россия) – 2279

Танцы на льду

1. Виктория СиницинаНикита Кацалапов (Россия) – 2720

2. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 2691

3. Мэдисон ЧокЭван Бейтс (США) – 2575

4. Пайпер ГиллесПоль Пуарье (Канада) – 2527

5. Габриэла ПападакисГийом Сизерон (Франция) – 2300...

8. Александра СтепановаИван Букин (Россия) – 1955...

17. Диана ДэвисГлеб Смолкин (Россия) – 1233

Полный рейтинг можно посмотреть здесь.

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