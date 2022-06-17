Щербакова, Синицина и Кацалапов, Тарасова и Морозов лидируют в мировом рейтинге ISU, Трусова – 4-я, Валиева – 5-я

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристов.
Рейтинг ISU
Женщины
1. Анна Щербакова (Россия) – 3065
2. Каори Сакамото (Япония) – 2613
3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 2436
4. Александра Трусова (Россия) – 2410
5. Камила Валиева (Россия) – 1975
6. Ю Ен (Южная Корея) – 1930
7. Карен Чен (США) – 1846
8. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 1770
9. Елизавета Туктамышева (Россия) – 1746
10. Маи Михара (Япония) – 1674
Мужчины
1. Юма Кагияма (Япония) – 2886
2. Нэтан Чен (США) – 2764
3. Шома Уно (Япония) – 2573
4. Винсент Чжоу (США) – 2282
5. Джейсон Браун (США) – 2140...
11. Евгений Семененко (Россия) – 1734...
14. Юдзуру Ханю (Япония) – 1555
15. Марк Кондратюк (Россия) – 1544...
16. Михаил Коляда (Россия) – 1541...
18. Андрей Мозалев (Россия) – 1338
Пары
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 3023
2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 2912
3. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 2756
4. Алекса Книрим – Брендон Фрейзер (США) – 2738
5. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 2390
6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 2279
Танцы на льду
1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 2720
2. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 2691
3. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 2575
4. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 2527
5. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 2300...
8. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 1955...
17. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 1233
Полный рейтинг можно посмотреть здесь.