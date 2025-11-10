Энрике о Заир-Эмери: «Прибавил в уверенности. Он может играть на любой позиции и очень эффективен»

Луис Энрике: Заир-Эмери может играть на любой позиции и очень эффективен.

Луис Энрике отметил универсализм хавбека «ПСЖ» Уоррена Заир-Эмери.

В воскресенье 19-летний француз открыл счет в матче с «Лионом» (3:2). В 12 играх сезона Лиги 1 на его счету 1 гол и 1 ассист.

- Заир-Эмери вернулся на очень хороший уровень, чего не было уже очень давно…

– Думаю, в этом сезоне Уоррен прибавил в уверенности. Он способен играть на любой позиции и очень эффективен. Он все делает хорошо.

Важно иметь футболистов, которые могут влиять на исход матча и играть на разных позициях, – сказал тренер «ПСЖ».