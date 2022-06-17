Президент «ПСЖ» избежал наказания за поведение после игры с «Реалом». Ушедший из клуба Леонардо дисквалифицирован на 1 матч

Президент «ПСЖ» избежал наказания за свое поведение после матча с «Реалом».
Парижская команда проиграла на «Сантьяго Бернабеу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) и вылетела из турнира.
По завершении игры Нассер Аль-Хелайфи и спортивный директор «ПСЖ» Леонардо вели себя агрессивно и пытались зайти в судейскую комнату.
Когда их попросили уйти, Аль-Хелайфи сломал флажок одного из ассистентов арбитра. Главный судья того матча Данни Маккели сообщил об этом инциденте в своем рапорте.
По итогам разбирательства УЕФА наказал Леонардо дисквалификацией на один матч. Против Аль-Хелайфи какие-либо санкции вынесены не были.