Президент «ПСЖ» избежал наказания за поведение после игры с «Реалом». Ушедший из клуба Леонардо дисквалифицирован на 1 матч

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Президент «ПСЖ» избежал наказания за свое поведение после матча с «Реалом».

Парижская команда проиграла на «Сантьяго Бернабеу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) и вылетела из турнира.

По завершении игры Нассер Аль-Хелайфи и спортивный директор «ПСЖ» Леонардо вели себя агрессивно и пытались зайти в судейскую комнату.

Когда их попросили уйти, Аль-Хелайфи сломал флажок одного из ассистентов арбитра. Главный судья того матча Данни Маккели сообщил об этом инциденте в своем рапорте.

По итогам разбирательства УЕФА наказал Леонардо дисквалификацией на один матч. Против Аль-Хелайфи какие-либо санкции вынесены не были.

Отметим, что Леонардо ушел из «ПСЖ» в это межсезонье.

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