Президент «ПСЖ» избежал наказания за поведение после игры с «Реалом». Ушедший из клуба Леонардо дисквалифицирован на 1 матч

Президент «ПСЖ» избежал наказания за свое поведение после матча с .

Парижская команда проиграла на в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) и вылетела из турнира.

По завершении игры и спортивный директор «ПСЖ» вели себя агрессивно и пытались зайти в судейскую комнату.

Когда их попросили уйти, Аль-Хелайфи сломал флажок одного из ассистентов арбитра. Главный судья того матча сообщил об этом инциденте в своем рапорте.

По итогам разбирательства наказал Леонардо дисквалификацией на один матч. Против Аль-Хелайфи какие-либо санкции вынесены не были.

Отметим, что Леонардо ушел из в это межсезонье.