Тарасова о словах Трусовой про Олимпиаду: «Если Саша катается грязно, нет смысла обижаться. Надо искать дерьмо в себе, а не в других»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова Александры Трусовой, которая заявила, что заслуживала золото Олимпиады-2022.

«Это ее мнение. Был хоть один судья, который поставил ее на первое место? Не было. Наверное, сейчас в Саше говорит обида. Но винить во всем надо саму себя.

Я считаю, программа Саши сделана на много лет вперед. Она вообще ни с кем не сравнима. Если бы откатала чисто, золото правда было бы ее.

А если Саша катается грязно, то нет смысла о чем-то говорить и обижаться. Надо искать дерьмо в себе, а не в других, как говорил мой папа», — сказала Тарасова.

«Для меня важна была только золотая медаль. Считаю, что заслужила ее своим прокатом». Александра Трусова об Олимпиаде