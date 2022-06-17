Боец UFC Исмагулов: «Месси – талант, Роналду – дисциплинированный профессионал. Криштиану лучший»

Боец UFC Дамир Исмагулов сравнил форвардов и .

– Вы же в спорте начинали с футбола и говорили, что довольно серьезно занимались. Сейчас смотрите?

– Сейчас редко смотрю. Я и раньше редко смотрел, больше любил играть. Если смотрю, то в основном чемпионаты мира или Европы.

Помню, что, когда занимался, болел за ЦСКА, тогда мне нравились Вагнер Лав, Жо, а потом уже вообще перестал следить. Иногда могу за оренбургскую команду поболеть, они сейчас вышли в высшую лигу. Иногда матчи «Зенита» смотрю.

Как только закончу свои дела в ММА, снова буду играть. Раньше всегда было так: провел бой и какое-то время не ходил в зал, а просто играл в футбол. Но сейчас я решил, что футбол – это один из самых травматичных видов спорта. Все травмы, которые я получал, были на футболе.

– За кого вы в споре между Месси и Роналду?

– Я считаю, что Месси – это талант, а Роналду – именно дисциплинированный профессионал. Думаю, что Роналду делает больше, чтобы быть лучше. И в таком возрасте он остается на пике, это дорогого стоит.

Так что я считаю, что Роналду лучший, – заявил Исмагулов.