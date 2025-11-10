  • Спортс
  • Воробьев и Пиняев должны восстановиться после ноябрьской паузы: «Близки к выходу в общую группу»
3

Воробьев и Пиняев должны восстановиться после ноябрьской паузы: «Близки к выходу в общую группу»

Дмитрий Воробьев должен восстановиться после ноябрьской паузы на матчи сборных.

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев должен вернуться в строй после ноябрьской паузы на матчи сборных.

Об этом рассказал тренер красно-зеленых Михаил Галактионов.

«Воробьев находится, как и Пиняев, [близко] к выходу в общую группу. Они будут готовиться к следующему матчу. Надеемся, что все будет благополучно», – сказал Галактионов.

Воробьев и Пиняев пропустили последние три матча – в РПЛ с «Зенитом» (0:2) и «Оренбургом» (1:0), а также первую игру 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака» (1:3).

В 12 матчах сезона РПЛ на счету Воробьева 7 голов и 1 ассист.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
logoДмитрий Воробьев
logoСергей Пиняев
logoМихаил Галактионов
logoтравмы
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
