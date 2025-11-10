Воробьев и Пиняев должны восстановиться после ноябрьской паузы: «Близки к выходу в общую группу»
Дмитрий Воробьев должен восстановиться после ноябрьской паузы на матчи сборных.
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев должен вернуться в строй после ноябрьской паузы на матчи сборных.
Об этом рассказал тренер красно-зеленых Михаил Галактионов.
«Воробьев находится, как и Пиняев, [близко] к выходу в общую группу. Они будут готовиться к следующему матчу. Надеемся, что все будет благополучно», – сказал Галактионов.
Воробьев и Пиняев пропустили последние три матча – в РПЛ с «Зенитом» (0:2) и «Оренбургом» (1:0), а также первую игру 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака» (1:3).
В 12 матчах сезона РПЛ на счету Воробьева 7 голов и 1 ассист.
Что «Динамо» делать с Карпиным?12996 голосов
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости