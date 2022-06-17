ЦСКА объявил о назначении Эмиля Райковича на пост главного тренера

Новым главным тренером ЦСКА стал 43-летний македонский специалист Эмиль Райкович.

Контракт подписан до окончания сезона-2023/24.

В начале тренерской карьеры Райкович работал на родине, трижды выиграл чемпионат страны с «Фени Индастрис», а с 2014-го стал пробовать себя за рубежом. В Польше Райкович возглавлял сначала «Шленск», затем «Сталь», с последними взяв бронзу и серебро внутреннего первенства.

В 2018-м Эмиль перебрался в «Астану», с которой сходу занял шестое место в «регулярке» и завоевал звание лучшего тренера лиги ВТБ, и на протяжении трех лет приводил команду к званию чемпиона Казахстана. В 2021-м македонец возглавлял сборную Казахстана, с которой успешно провел квалификацию Кубка Азии.

Минувший сезон Райкович начинал в «Автодоре», и до отъезда тренера домой в марте саратовская команда шла в группе лидеров Лиги ВТБ и являлась одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов ФИБА.

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