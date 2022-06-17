ФХР предлагает разделить КХЛ на 2 группы – «сильных» и «слабых» с 70 играми в сезоне. Лига против

Президент КХЛ рассказал о предложении ФХР разделить лигу на группы «сильных» и «слабых».

сообщил, что КХЛ не может договориться с федерацией насчет структуры и календаря следующего чемпионата.

«КХЛ направила в на согласование структуру календаря на сезон-2022/23 в мае. Каждая команда в регулярном чемпионата должна провести 68 матчей, всего игровых дней 166, с одной паузой в декабре под Кубок Первого канала.

Проведение комфортного плей-офф для команд, то есть с играми через день, в период с 1 марта по 29 апреля.

Ответ от ФХР был получен в июне, где предлагается деление команд по спортивному рейтингу на две группы с разным количеством команд – на «сильных» и «слабых» с количеством 70 игр в регулярном чемпионате.

Мы считаем, что предлагать такие реформы за несколько недель до старта чемпионата без детальной проработки и без учета мнений всех клубов нельзя.

Распределение участников по конференциям перед началом чемпионата на основании спортивных результатов только прошедшего сезона нарушит спортивный принцип. Отказ от учета географического местонахождения клубов увеличит затраты на авиаперелеты, так как вырастет их количество.

Для проведения комфортного, равномерного и ритмичного календаря на 70 матчей для каждой команды необходимо иметь как минимум 170–175 игровых дней, в противном случае придется проводить большое количество сдвоенных и спаренных матчей, и длинные серии матчей через день.

Лига направила в ФХР все аргументы. Сейчас важно как можно быстрее согласовать структуру проведения нового сезона, чтобы избежать логистических и организационных сложностей, с которыми могут столкнуться клубы и лига», – сказал Морозов.

В новом сезоне КХЛ должны принять участие 22 команды.

По информации источников РБК, речь идет о разделении лиги на два дивизиона, состоящих из 12 и 10 команд.

Еще одним источником разногласий является желание федерации сохранить привычное число пауз на игры сборной.

Морозов о разделении КХЛ: «Лига развалится, если такое случится. Это недопустимо»