ЦСКА бесплатно подписал сербского защитника Гайича

ЦСКА подписал сербского защитника Милана Гайича.
Московский клуб заключил с бывшим игроком «Црвены Звезды» контракт до 2025 года.
26-летний футболиста достался армейцам бесплатно, перебравшись на правах свободного агента.
Гайич, который играет на правом фланге обороны, до «Црвены Звезды» выступал за ОФК и «Бордо».
В минувшем сезоне он отыграл 22 матча в чемпионате за «Црвену Звезду», забил 1 гол и отдал 1 передачу. Подробнее его статистику можно изучить здесь.
Фото: официальный сайт ЦСКА
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