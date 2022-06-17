ЦСКА бесплатно подписал сербского защитника Гайича

подписал сербского защитника .

Московский клуб заключил с бывшим игроком «Црвены Звезды» контракт до 2025 года.

26-летний футболиста достался армейцам бесплатно, перебравшись на правах свободного агента.

Гайич, который играет на правом фланге обороны, до «Црвены Звезды» выступал за и .

В минувшем сезоне он отыграл 22 матча в чемпионате за , забил 1 гол и отдал 1 передачу. Подробнее его статистику можно изучить здесь.

Фото: официальный сайт ЦСКА

«ЦСКА золотых времен был бы слишком силен для Гайича, а теперь он может добиться там успеха». Найдена замена Марио Фернандесу