Родриго о финале ЛЧ: «У игроков «Реала» была мысль: «Нужно выиграть, чтобы потом посмеяться над Салахом»

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Родриго Гоэс рассказал, что слова Мо Салаха перед финалом Лиги чемпионов мотивировали «Реал».

До игры вингер «Ливерпуля» неоднократно говорил о желании отомстить «Реалу» за поражение в финале Лиги чемпионов в 2018 году. Игра, состоявшаяся в Париже, завершилась победой «Мадрида» со счетом 1:0.

«Когда тебя провоцируют, ты просто хочешь победить, чтобы посмеяться над этим человеком потом.

На тренировках мы говорили: «Давай, Салах, ну же, Салах»... У игроков «Реала» в головах была мысль: «Нужно выиграть, чтобы потом посмеяться над Салахом», – сказал вингер «Реала» в подкасте Podpah. 

Родриго о победе «Реала» в ЛЧ: «Модрич посмотрел на Салаха и сказал: «Спасибо, попытайся в следующий раз». Я засмеялся»

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