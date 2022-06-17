Родриго о финале ЛЧ: «У игроков «Реала» была мысль: «Нужно выиграть, чтобы потом посмеяться над Салахом»

рассказал, что слова перед финалом мотивировали «Реал».

До игры вингер неоднократно говорил о желании отомстить «Реалу» за поражение в финале Лиги чемпионов в 2018 году. Игра, состоявшаяся в Париже, завершилась победой «Мадрида» со счетом 1:0.

«Когда тебя провоцируют, ты просто хочешь победить, чтобы посмеяться над этим человеком потом.

На тренировках мы говорили: «Давай, Салах, ну же, Салах»... У игроков «Реала» в головах была мысль: «Нужно выиграть, чтобы потом посмеяться над Салахом», – сказал вингер «Реала» в подкасте Podpah.

Родриго о победе «Реала» в ЛЧ: «Модрич посмотрел на Салаха и сказал: «Спасибо, попытайся в следующий раз». Я засмеялся»