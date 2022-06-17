Рид Буше вернется в «Авангард». Он выиграл Кубок Гагарина с клубом в 2021 году

близок к возвращению к .

28-летний американец подпишет однолетний контракт омским клубом.

Также «Чемпионат», как и «Матч ТВ», утверждает, что «Авангард» продлит контракт на два года с нападающим .

Напомним, что Буше уже играл за «ястребов» и выиграл с клубом Кубок Гагарина в 2021 году. Тогда форвард набрал 48 (24+24) очков в 51 матче регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 17 (8+9) баллов в 21 игре.

В июне 2021 года Буше подписал контракт с «Локомотивом» на два года. Он не доиграл прошлый сезон по решению руководства клуба.

18 февраля стало известно, что форвард был уволен из .

Ранее он получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.