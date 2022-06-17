Путин призвал российских предпринимателей вкладываться в развитие спорта в России

призвал российских предпринимателей вкладываться в развитие спорта в стране.

«Хочу обратиться к нашим руководителям, собственникам крупных компаний, предпринимателям и управленцам.

Наша страна обладает гигантским потенциалом, и задач, требующих приложения сил, непочатый край.

Инвестируйте здесь, вкладывайте в создание новых предприятий и рабочих мест, в развитие туристической инфраструктуры, поддерживайте школы, университеты, здравоохранение, культуру и спорт.

Я знаю, что многие так и делают. Просто хочу это еще раз это подчеркнуть», – заявил президент России во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).