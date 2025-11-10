Мусаев о травме ахилла у Петрова: «Сезон для него закончился, скорее всего»
Мурад Мусаев: сезон для Петрова закончился, скорее всего.
Мурад Мусаев допустил, что Сергей Петров выбыл из-за травмы до конца сезона.
Защитник «Краснодара» получил повреждение в матче РПЛ с «Балтикой» (1:1).
«Ахилл. Я думаю, что, скорее всего, сезон для него закончился.
Нужно еще провести обследование, посмотрим, но, думаю, там серьезная травма», — сказал тренер «Краснодара» в эфире канала «Матч Премьер».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
