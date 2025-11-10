Орлов о безголевой серии Соболева из 7 матчей: «Ничего нового уже не скажу. Тренеры все еще ждут, что он выйдет и спасет. Но…»
Геннадий Орлов вновь разочарован игрой Александра Соболева.
Геннадий Орлов раскритиковал игру Александра Соболева в матче РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).
Форвард «Зенита» вышел на замену на 61-й минуте, продлив безголевую серию до 7 игр, включая Фонбет Кубок России.
«Семак поздно выпустил Лусиано? Ну... Он так видит. У него разные решения в этом сезоне.
Про Соболева ничего нового я уже не скажу. Вышел на замену и... Был момент, когда выполнили на него навес, а он взял и выбил мяч за боковую. Видимо, тренеры все еще ждут, что он выйдет и спасет. Но…» – сказал комментатор.
