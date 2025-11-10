  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Орлов о безголевой серии Соболева из 7 матчей: «Ничего нового уже не скажу. Тренеры все еще ждут, что он выйдет и спасет. Но…»
13

Орлов о безголевой серии Соболева из 7 матчей: «Ничего нового уже не скажу. Тренеры все еще ждут, что он выйдет и спасет. Но…»

Геннадий Орлов вновь разочарован игрой Александра Соболева.

Геннадий Орлов раскритиковал игру Александра Соболева в матче РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

Форвард «Зенита» вышел на замену на 61-й минуте, продлив безголевую серию до 7 игр, включая Фонбет Кубок России.

«Семак поздно выпустил Лусиано? Ну... Он так видит. У него разные решения в этом сезоне.

Про Соболева ничего нового я уже не скажу. Вышел на замену и... Был момент, когда выполнили на него навес, а он взял и выбил мяч за боковую. Видимо, тренеры все еще ждут, что он выйдет и спасет. Но…» – сказал комментатор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
