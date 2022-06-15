Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака», подписав контракт по схеме «3+1»

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Питерская команда подтвердила переход 25-летнего полузащитника на правах свободного агента. Соглашение с футболистом подписано по схеме «3+1».

Бакаев – воспитанник «Спартака». Он дебютировал за основную команду в 2015 году и выиграл с ней Кубок и Суперкубок России.

Зелимхан провел за первую команду красно-белых 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач.

В минувшем сезоне игрок провел 36 матчей за московский клуб, забил 3 гола и отдал 7 передач. Его статистика доступна здесь.

В «Зените» будет новый Бакаев. В «Спартаке» он разрывал в контратаках, но впереди – другой стиль

Фото: официальный сайт «Зенита»