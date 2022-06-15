Кожевников о россиянах в НХЛ: «Ребята равняются на лидера России Путина. Они ведущие везде. Уверен, дух президента играет роль»

Александр Кожевников считает, что хоккеисты равняются на Владимира Путина.

В финале Кубка Стэнли сыграет с . В составе «Эвеланш» выступает форвард Валерий Ничушкин. За «Лайтнинг» играют вратарь , защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров.

– Вообще, здорово, что в последние годы российские игроки не просто становятся обладателями Кубка Стэнли. Все они – настоящие лидеры своих клубов.

– Они ведущие везде. Ну что, разве Шестеркин плохо сыграл за ? Или Сорокин за ? Просто парням доверять надо. А если русским доверять – они всех противников порвут. Это я сейчас о хоккее говорю, не о политике. Хотя и там то же самое.

Я думаю, что в хоккее наши ребята равняются на лидера России Владимира Путина. Они все с ним знакомы, на лед вместе выходили, играли. Я уверен, что дух нашего президента тут играет роль. У меня такое мнение.

– Шестеркин претендует на «Везина Трофи»?

– Конечно, как и Василевский. Давайте честно, «Рейнджерс» в плей-офф вытащили два человека – Шестеркин и Панарин. Артемий – основной игрок, больше всех забивает. Это тоже лидер команды, на которого приятно смотреть, мастер с большой буквы. Тем более сейчас, когда он стал меньше говорить, а больше уделять времени хоккею.

Видно, что Панарин стал настоящим мужчиной, а не пацаном, который не понимает, что говорит. Он весь в игре, – сказал двукратный олимпийский чемпион.