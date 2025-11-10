  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сборная России почтит память защитников блокадного Ленинграда на Пискаревском кладбище перед матчем с Перу
0

Сборная России почтит память защитников блокадного Ленинграда на Пискаревском кладбище перед матчем с Перу

Сборная России почтит память защитников блокадного Ленинграда перед игрой с Перу.

Футболисты и тренеры сборной России почтят память защитников блокадного Ленинграда и мирных жителей, погибших в Великой Отечественной войне.

11 ноября, накануне матча с Перу на «Газпром Арене» сборная России по футболу в полном составе посетит Пискаревское мемориальное кладбище и посетит музейную экспозицию.

В состав делегации также войдут бывшие игроки национальной команды, амбассадоры Российского футбольного союза Павел Погребняк, Алексей Игонин, Игорь Семшов, Денис Глушаков, Руслан Пименов и Ари.

«В этом году во всех городах, где выступает наша национальная команда, РФС проводит серию мероприятий, посвященных годовщине Великой Победы и сохранению исторической  памяти. Блокадный Ленинград является главным символом чудовищных страданий и несгибаемой силы воли нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Поэтому накануне встречи с командой Перу сборная России в полном составе посетит мемориал Пискаревского кладбища и почтит память героев-ленинградцев», – заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

В этом году в честь 80-летия Победы РФС проводит масштабную программу «Одна на всех: команда, Родина, Победа!», которая включает в себя мемориальные и просветительские мероприятия с участием национальной сборной и футбольных клубов. Посещение Пискаревского мемориального кладбища станет одним из них.

Матч Россия – Перу пройдет на стадионе «Газпром Арена» 12 ноября. Развлекательная программа начнется 18:00. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Что «Динамо» делать с Карпиным?13854 голоса
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoСборная Перу по футболу
logoпремьер-лига Россия
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная России по футболу
logoПавел Погребняк
logoРФС
logoДенис Глушаков
logoАлексей Игонин
logoМаксим Митрофанов
logoАри
logoИгорь Семшов
история
logoРуслан Пименов
logoГазпром Арена (Крестовский)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин о составе на матчи с Перу и Чили: «Для галочки» никого не включали. В основном это игроки, уже знакомые с нашими требованиями – времени для «плавного погружения» не будет»
27 октября, 11:48
Главные новости
Журналист «Матч ТВ» о конфликте со Станковичем: «Провоцировать Деяна не старался – профессиональная недоработка, может. Но это не дает ему права так говорить»
2 минуты назад
Жозе Моуринью: «Многие не уважают «Бенфику», у СМИ и судей вопиющие двойные стандарты. Человек из нового поколения хейтеров оскорбил 60 тысяч наших фанатов, и это допускается на профессиональном уровне»
20 минут назад
Месси посетил «Камп Ноу»: «Скучаю по этому месту всей душой. Надеюсь, смогу вернуться однажды, и не только чтобы попрощаться💙❤️»
39 минут назадФото
Конте обсудит с руководством «Наполи» ситуацию в команде. Стороны решат, продолжать ли сотрудничество (Маттео Моретто)
52 минуты назад
«Динамо» может подписать Ваханию и Мелехина зимой. Защитников «Ростова» хочет видеть Карпин, первичные контакты состоялись («Чемпионат»)
сегодня, 10:13
В 13 европейских клубах играют россияне. Вспомните все команды наших легионеров?
сегодня, 10:00Тесты и игры
Агент Нгамале о заявлениях блогера Никки Сии: «Чистые сплетни, явная попытка навредить Муми. Она нарушила несколько законов, считаю»
сегодня, 09:55
Журналист «Матч ТВ» о конфликте со Станковичем: «Он хочет, чтобы я кланялся? Я улыбнулся и пожелал удачи, считаю, что сделал все правильно»
сегодня, 09:40Видео
ТВ «Реала» после 0:0 с «Райо»: «На Мбаппе был очевидный фол – когда Ямаль симулировал, на «Кампо де Вальекас» были неполадки с ВАР. Мунуэра и Васкес – плоды режима Негрейры»
сегодня, 09:26
Репортер «Матч ТВ» о конфликте со Станковичем: «На улице я мог бы жестко ответить, но представляю канал, свою нацию, не можем устраивать мордобой. Сильный человек может сдержать гнев»
сегодня, 08:58Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Ди Канио о «Милане»: «Леау ходит пешком и не задает тон игры, откуда браться голам? Без помощи Рабьо это огромная проблема. Они прибавили, когда играли как команда»
4 минуты назад
Каррагер о гонке в АПЛ: «Арсенал» будет нервничать, потому что «Сити» уже догонял их раньше. «Канониры» надеялись на ничью, но «горожане» разгромили «Ливерпуль» в пух и прах»
21 минуту назад
Конте о «Наполи»: «Я не вижу химии, каждый думает о своем огороде. Я беру на себя ответственность, но не хочу поддерживать умирающего. Нужно что-то делать»
36 минут назад
Защитник «Балтики» Беликов об РПЛ: «Хотим быть первыми, будем стремиться к этому. Заслужили своей работой пятое место»
50 минут назад
«Аталанта» уволит Юрича и назначит Палладино. У команды одна победа в 8 последних матчах
сегодня, 10:09
Гвардиола после 3:0 с «Ливерпулем»: «Салах был кошмаром много лет, наказывал «Сити» скоростью. Я просил О’Райли быть агрессивным, но ему помогали два-три игрока рядом»
сегодня, 10:01
КДК рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» на матчах Кубка России
сегодня, 09:38
Дети с ментальными проблемами отпарили футболки игроков «Оренбурга» перед фотосессией. В клубе считают, что способствуют социальному равенству граждан
сегодня, 09:29
КДК рассмотрит неявку Станковича на пресс-конференцию после матча с «Ахматом». Конфликт с журналистом в рапорте не отражен
сегодня, 09:02
Квеквескири о судействе с «Локомотивом»: «Всем было понятно, что первого пенальти не было – реактивное решение товарища судьи. Хорошо, что ВАР исправил момент»
сегодня, 08:40