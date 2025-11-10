Сборная России почтит память защитников блокадного Ленинграда на Пискаревском кладбище перед матчем с Перу

Сборная России почтит память защитников блокадного Ленинграда перед игрой с Перу.

Футболисты и тренеры сборной России почтят память защитников блокадного Ленинграда и мирных жителей, погибших в Великой Отечественной войне.

11 ноября, накануне матча с Перу на «Газпром Арене » сборная России по футболу в полном составе посетит Пискаревское мемориальное кладбище и посетит музейную экспозицию.

В состав делегации также войдут бывшие игроки национальной команды, амбассадоры Российского футбольного союза Павел Погребняк , Алексей Игонин , Игорь Семшов , Денис Глушаков , Руслан Пименов и Ари.

«В этом году во всех городах, где выступает наша национальная команда, РФС проводит серию мероприятий, посвященных годовщине Великой Победы и сохранению исторической памяти. Блокадный Ленинград является главным символом чудовищных страданий и несгибаемой силы воли нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Поэтому накануне встречи с командой Перу сборная России в полном составе посетит мемориал Пискаревского кладбища и почтит память героев-ленинградцев», – заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

В этом году в честь 80-летия Победы РФС проводит масштабную программу «Одна на всех: команда, Родина, Победа!», которая включает в себя мемориальные и просветительские мероприятия с участием национальной сборной и футбольных клубов. Посещение Пискаревского мемориального кладбища станет одним из них.

Матч Россия – Перу пройдет на стадионе «Газпром Арена» 12 ноября. Развлекательная программа начнется 18:00. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.