«Зенит» подписал с Бакаевым контракт по схеме «3+1». Он присоединится к команде завтра

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Зелимхан Бакаев стал игроком «Зенита» после ухода из «Спартака».

«Контракт подписан по схеме «3+1». Завтра Зелимхан присоединится к команде», – сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Россиянин переходит в «Зенит» на правах свободного агента. Срок его контракта со «Спартаком» истек.

В минувшем сезоне 25-летний воспитанник «Спартака» провел 36 матчей за московский клуб, забил 3 гола и отдал 7 передач. Его статистика доступна здесь.

В «Зените» будет новый Бакаев. В «Спартаке» он разрывал в контратаках, но впереди – другой стиль

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