«Зенит» подписал с Бакаевым контракт по схеме «3+1». Он присоединится к команде завтра

стал игроком после ухода из .

«Контракт подписан по схеме «3+1». Завтра Зелимхан присоединится к команде», – сообщил генеральный директор «Зенита» .

Россиянин переходит в «Зенит» на правах свободного агента. Срок его контракта со «Спартаком» истек.

В минувшем сезоне 25-летний воспитанник «Спартака» провел 36 матчей за московский клуб, забил 3 гола и отдал 7 передач. Его статистика доступна здесь.

В «Зените» будет новый Бакаев. В «Спартаке» он разрывал в контратаках, но впереди – другой стиль