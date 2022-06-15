Федотов возглавил ЦСКА

стал новым главным тренером ЦСКА.

55-летний специалист, ранее тренировавший «Сочи», подписал долгосрочный контракт с армейцами. Уже сегодня команда начнет подготовку к новому сезону под руководством нового тренера.

Вместе с Федотовым тренерский штаб ЦСКА пополнят Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов. Все специалисты работали с новым наставником красно-синих в «Сочи».

Фото: сайт ЦСКА

Федотов тренировал «Сочи» с 2020 года. В сезоне-2021/22 команда заняла рекордное для себя второе место в чемпионате России. с Березуцким стал пятым.

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